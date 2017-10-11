Мажилисмен сравнил правительство с «проснувшимся пожарным»

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Астана. 11 октября. КазТАГ — Оксана Скибан. У казахстанского правительства отсутствуют системные меры решения простых вопросов, в частности ситуации с дефицитом топлива, оно работает в режиме «проснувшегося пожарного», заявил депутат мажилиса парламента Павел Казанцев.

«Проблема системная (дефицит топлива — КазТАГ), проблема повторяется из года в год, и каждый раз она становится абсолютной неожиданностью для правительства. Как и проблема с обеспечением населения углем, которая также с неотвратимым постоянством возникает с началом отопительного сезона (…), а ведь и нефти, и угля у нас в избытке. Но правительство не может наладить системную работу в этих направлениях, и начинается суета в режиме проснувшегося пожарного, когда все двигаются, что-то тушат, а результата практически нет, пока огонь сам не потухнет», — сказал П. Казанцев, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра на пленарном заседании мажилиса в среду.

По его словам, казахстанцы ждут именно системной работы и простых решений по важным для каждого вопросов.

«И у депутатов возникают резонные вопросы. Неужели в правительстве не способны спрогнозировать не самые сложные и ежегодно повторяющиеся, одни и те же, процессы? Почему не работает система оценки рисков, антикризисные планы и программы, о которых так любят говорить члены правительства?» — добавил мажилисмен.

В заключение он обратился к главе кабмина с просьбой сообщить, какие конкретные исчерпывающие и пошаговые меры для выхода из сложившейся ситуации намерено принять правительство в ближайшее время.

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