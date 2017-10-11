Назарбаев предлагает провести ревизию концепции развития СНГ и разработать новый план мероприятий

Астана. 11 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду в Сочи принял участие в заседании совета глав государств СНГ в узком составе, сообщила пресс-служба главы государства.

В своем выступлении президент Казахстана отметил ряд актуальных направлений по модернизации и совершенствованию СНГ. «Н. Назарбаев предложил провести ревизию концепции дальнейшего развития СНГ и разработать новый план мероприятий», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

Кроме этого, президент Казахстана остановился на вопросе углубления торгово-экономических отношений стран Содружества.

«Свободная торговля услугами на территории СНГ позволит открыть новые возможности для наших бизнесменов и выведет торгово-экономическую кооперацию наших стран на новый уровень. Предлагаю поручить совету глав правительств и исполнительному комитету активизировать работу по проекту соглашения о свободной торговле услугами и принять его в ближайшее время», — сказал Н.Назарбаев.

Он также отметил результативность председательства России в организации и пожелал успехов Таджикистану на посту председателя СНГ в будущем году.

В работе совета также приняли участие президенты: Азербайджана – Ильхам Алиев, Армении – Серж Саргсян, Беларуси – Александр Лукашенко, Молдовы – Игорь Додон, России – Владимир Путин, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана – Шавкат Мирзиеев, а также премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков и исполнительный секретарь Исполкома СНГ Сергей Лебедев.