Астана. 11 октября. КазТАГ – Погода без осадков сохранится в среду на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане малооблачно, без осадков, ветер восточный 0-5 м/с, +15+17.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +18+20.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков, +12+17, +9+14, +9+14 и +12+17 соответственно; в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях местами туман.

На территории Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей также сохраняется погода без осадков, температура воздуха днем +10+15; в Карагандинской области местами усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области утром местами туман.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях ясно, осадков не ожидается, +18+23, +23+28 и +17+22 соответственно; в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях ветер усилится до 15-20 м/с. В Алматинской области осадков не ожидается, +18+23; в районе Жаланашколя усиление ветра 20-25 м/с.

На территории Мангистауской области местами небольшие дожди, +18+23. В Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях осадков не ожидается, +17+22, +16+21 и +15+20 соответственно.

В ближайшие сутки на р. Сырдария в пределах Южно-Казахстанской и Кызылординской областей ожидаются колебания уровней воды за счет руслового регулирования. На отдельных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности.