Пограничная служба усилила досмотр на госгранице Казахстана в рамках плановой операции

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Астана. 11 октября. КазТАГ — Пограничная служба комитета национальной безопасности (КНБ) усилила досмотр на госгранице Казахстана в рамках плановой операции, сообщила пресс-служба КНБ.

«Пограничной службой КНБ по всему периметру государственной границы, в том числе на казахстанско-кыргызском участке, проводится плановая пограничная операция», — говорится в распространенном в среду сообщении.

«Целями данной операции являются пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства», — указано в сообщении.

Поясняется, что в связи с этим усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу. 

«При этом каких-либо ограничений или запретов на пересечение границы не накладывалось. Действия подразделений и военнослужащих ПС КНБ осуществляются строго в рамках законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан», — заключается в сообщении.

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