В Астане автомобильного мошенника приговорили к 6 годам заключения

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Астана. 11 октября. КазТАГ — В Астане автомобильного мошенника приговорили к 6 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба горсуда.

«Приговором районного суда №2 Алматинского района Т. признан виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК РК и судом ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью сроком на 3 года», — говорится в распространенном в среду сообщении.

По материалам дела, в марте 2017 года Т., находясь в Астане, с целью незаконного обогащения стал распространять заведомо ложную информацию потерпевшим о том, что занимается продажей автомашин через интернет-аукцион.

«Не имея реальной возможности реализовывать автомашины, путем обмана и злоупотребления доверием, осужденный присвоил денежные средства десятерых жителей столицы, причинив им материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 31 790 000 тенге», — уточняется в приговоре.

Приговор не вступил в законную силу.

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