В Мексике 13 человек погибли в результате тюремного бунта

Алматы. 11 октября. КазТАГ — На севере Мексики, в тюрьме штата Нуэво-Леон 13 человек погибли в результате конфликта двух враждующих группировок, сообщает РБК со ссылкой на El Universal.

По данным издания, жертвами случившегося стали 13 человек, еще восемь получили ранения. Для обеспечения безопасности сотрудников тюрьмы власти были вынуждены применить силу.

Как уточняет Reuters, причиной стала драка между участниками двух враждующих банд. Отправленные на подавление беспорядков силы были вынуждены применить стрельбу на поражение. Точное число заключенных, погибших от действий властей, пока неизвестно. По данным местного издания, для того чтобы заблокировать доступ для сил полиции, преступники устроили пожар. На место действия стянуты силы федеральной полиции и военные.