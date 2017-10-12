Информация из правительства КР о поручении президента Казахстана подана в искаженном виде

Астана. 12 октября. КазТАГ — Информация о том, что президент Казахстана «дал поручение правительству снять все образовавшиеся вопросы на границе», не соответствует действительности, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой премьер-министра РК.

«На самом деле правительству поручено провести межправительственную консультацию по данному вопросу», — говорится в документе, распространенном в четверг.

В настоящее время пограничная служба КНБ Республики Казахстан совместно с казахстанскими МВД, комитетами государственных доходов и транспортного контроля проводят по всему периметру государственной границы страны, в том числе на казахстанско-кыргызском участке, плановую пограничную операцию, напоминает пресс-служба.

«Никаких ограничений или запретов на пересечение границы не производится», — подчеркивается в заявлении.

«Главная цель плановой пограничной операции — пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства», — обратили внимание в пресс-службе.

«Пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан официально выражает недоумение распространением искаженной информации», — заключается в сообщении.

Как сообщал КазТАГ, по утверждению пресс-службы правительства КР, президент Казахстана дал поручение правительству РК снять все образовавшиеся вопросы на кыргызской границе.

«Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков 11 октября в рамках участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета переговорил с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и проинформировал его о сложившейся ситуации на кыргызско-казахстанской государственной границе», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой правительства Кыргызстана в среду.

«После переговоров президент Н. Назарбаев дал поручение правительству РК снять все образовавшиеся вопросы на границе», — отмечается в информации.

Напомним, погранслужба Кыргызстана перешла на усиленный режим несения службы в связи с предстоящими выборами. В свою очередь погранслужба комитета национальной безопасности (КНБ) РК усилила досмотр на госгранице Казахстана в рамках плановой операции.