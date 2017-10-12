На металлургическом комбинате в Темиртау произошел взрыв коксовой батареи, пострадали 6 человек

Караганда. 12 октября. КазТАГ — Сегодня в Темиртау произошел взрыв на первой коксовой батарее металлургического комбината, где работники предприятия делали ремонт, передает корреспондент агентства.

«Сегодня в больницу им. Макажанова доставили шестерых пострадавших с компании «АрселорМиттал Темиртау». Трое сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии», — сказали в клинике им.Макажанова в четверг.

Подробности случившегося в пресс-службе компании «АрселорМиталл Темиртау» пообещали озвучить чуть позже.