Погранслужба Казахстана задержала 65 граждан КР, нарушивших пограничный режим

Астана. 12 октября. КазТАГ – Пограничная служба КНБ Казахстана вне пунктов пропуска задержала 65 граждан Кыргызстана, нарушивших пограничный режим, сообщила пресс-служба КНБ РК.

«В связи с распространением информации о якобы закрытии казахстанско-кыргызской границы, пресс-служба комитета национальной безопасности сообщает, что с момента проведения Пограничной службой плановой операции количество лиц, пересекающих границу на данном участке, не уменьшилось. 10-11 октября в кыргызском направлении выехало 18 680 человек, в Казахстан въехало 14 867, что соответствует среднестатистическим данным на этот период времени», — говорится в распространенном сообщении.

«В результате проведенных мероприятий в пунктах пропуска через государственную границу выявлено 112 нарушителей пограничного режима (из них 55 граждан Кыргызстана), пресечена попытка провоза боеприпасов. Вне пунктов пропуска задержано 65 граждан КР, нарушивших пограничный режим, и 14 нарушителей миграционного законодательства», — уточняется в сообщении.

Также сообщается, что в ходе досмотра транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу, выявлен и проверяется ряд фактов с признаками экономической контрабанды.

Кроме того, совместно с органами внутренних дел проводится проверка соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства. Всего проверено свыше 8 тыс. иностранцев, в том числе 2,5 тыс. граждан Кыргызстана.

По итогам из числа кыргызских граждан к административной ответственности привлечены 386 человек, выдворены за пределы РК — 242, сокращен срок пребывания — 69, подвергнут административному аресту — 21.

«Наряду с этим, с учетом заявления кыргызских властей о подготовке в день выборов массовых беспорядков с привлечением криминалитета, Пограничная служба КНБ принимает дополнительные меры по недопущению проникновения на территорию Казахстана преступных элементов», — заключается в сообщении.

Как сообщалось, погранслужба Кыргызстана перешла на усиленный режим несения службы в связи с предстоящими выборами. В свою очередь погранслужба комитета национальной безопасности (КНБ) РК усилила досмотр на госгранице Казахстана в рамках плановой операции.