Алматы. 12 октября. КазТАГ — В Алматы полиция задержала преступную группу, угонявшую элитные внедорожники, сообщает пресс-служба городского ДВД.

«Полиция Алматы разоблачила преступную группу, угонявшую элитные внедорожники, в ее составе 11 человек: 10 мужчин и 1 женщина», — сказал начальник управления криминальной полиции ДВД города Жанболат Зиадин.

По его словам, злоумышленники ориентировались только на дорогие внедорожники. Машины они вскрывали с помощью устройства по аварийному автозаводу и прятали в арендованных заранее гаражах.

«В сентябре текущего года они совершили угон 2-х автомашин марки Toyota Land Cruiser 200. На одно из угнанных авто покупатель нашелся. Заведомо зная, что машина с криминальным прошлым, гражданин П., 1968 года рождения, купил ее за $13 тыс. и спрятал», — уточнил Ж.Зиадин.

«Подозреваемые, в том числе и скупщик, водворены в изолятор временного содержания ДВД. Работа по установлению их причастности к другим эпизодам продолжается. Похищенные машины после проведения необходимых процессуальных действий будут возвращены их владельцам», — дополнил он.

По данным ДВД, в «штат» входили: организатор, он же бухгалтер и отвечал за распределение денежных средств; исполнители и их помощники; наблюдатели, в чьи обязанности входил поиск и подбор подходящего для угона автотранспорта; караул, присматривавший за гаражом с угнанной машиной и сбытчики.

В полиции также уточнили, что 2 из членов этой преступной группы в минувшем году уже задерживались сотрудниками подразделения за совершение аналогичного преступления. Приговором суда фигуранты были осуждены на 5 лет условно.