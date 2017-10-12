Астана. 12 октября. КазТАГ – Ясная погода ожидается в четверг на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с, температура днем +14+16.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +21+23.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях сохраняется ясная погода, осадков не ожидается, +11+16, +11+16, +10+15 и +12+17 соответственно; в Северо-Казахстанской области местами туман.

В Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях также без осадков, +14+19 и +11+16; местами в Восточно-Казахстанской области возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

На территории Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областей ясная погода, здесь воздух прогреется до +22+27, +23+28 и +17+22 соответственно. В Алматинской области ясно, осадков не ожидается, +20+25; в районе Жаланашколя усиление ветра 23-28 м/с.

В Мангистауской и Западно-Казахстанской областях днем без осадков, +17+22 и +15+20. В Атырауской и Актюбинской областях местами небольшие дожди, +15+20 и +13+18; в Атырауской области местами туман.

В ближайшие сутки ожидается увеличение притока воды в Шардаринское вдхр. в связи с увеличением сбросов из Кайраккумского вдхр.; на р. Сырдария в пределах Южно-Казахстанской и Кызылординской областей продолжатся подъемы уровней воды за счет повышенных сбросов из Шардаринского водохранилища. На отдельных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности.