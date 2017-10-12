Алматы. 12 октября. КазТАГ – Задержан боевик, готовивший теракт в Кыргызстане, сообщает КирТАГ со ссылкой на пресс-центр ГКНБ КР.

«12 октября 2017 года ГКНБ КР в рамках проводимой контртеррористической деятельности по выявлению и пресечению попыток проникновения на территорию Кыргызской Республики боевиков международных террористических организаций (МТО), перебрасываемых в составе диверсионных групп из Сирии, с целью подготовки и совершения террористических акций, направленных на дестабилизацию ситуации в Кыргызстане, задержан гражданин КР – К.Х., 1978 года рождения, уроженец Ошской области», — говорится в сообщении в четверг.

Установлено, что К.Х. в 2013 году с целью присоединения к бандформированиям МТО выехал из Кыргызстана в Сирию, где вступил в состав террористической группировки «Джабхат Фатх аш Шам» (бывшая «Джабхат ан Нусра»), возглавляемой «Сайфуллахом аш Шишани» и принимал участие в боевых действиях против правительственных сил Сирии.

В 2016 году по указанию главарей МТО К.Х. был переброшен из Сирии на территорию стран Центральной Азии с целью оседания, подготовки и организации террористических акций, в том числе на территории Кыргызстана.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.