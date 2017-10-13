Бывшего акима Алматы Храпунова вызывают на допрос в Астану через швейцарские СМИ

Астана. 13 октября. КазТАГ — Бывшего акима Алматы Виктора Храпунова, бежавшего из Казахстана и скрывающегося в Швейцарии, вместе с его сообщниками вызывают на допрос в Астану повесткой через СМИ, сообщила пресс-служба нацбюро по противодействию коррупции.

«Национальным бюро по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении бывшего акима города Алматы и Восточно-Казахстанской области Храпунова В.В., Храпуновой Л.К., Ильясова А.К. и других. В ходе следствия антикоррупционной службой добыты доказательства, подтверждающие противоправность деяний вышеуказанных лиц и их сообщников», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

«В соответствии с ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса РК (УПК РК), подозреваемый вызывается на допрос повесткой. Однако, в связи с нахождением подозреваемого Храпунова В.В., Храпуновой Л.К. и Ильясова А.К. вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, антикоррупционная служба, руководствуясь ч.3 ст. 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемых на допрос в средствах массовой информации», — поясняется в сообщении.

Как уточняется, уведомление о вызове подозреваемых Виктора и Лейлы Храпуновых, а также А. Ильясова публикуется в республиканских средствах массовой информации и в СМИ Швейцарии по месту их нахождения.

Всем троим подозреваемым необходимо в срок до 15.00 часов 17 октября 2017 года явиться в административное здание нацбюро в Астане.

Также сообщается, что «собранные материалы позволили квалифицировать противоправные деяния подозреваемых в создании и руководстве организованной преступной группой, злоупотреблении должностными полномочиями, хищении государственного имущества и бюджетных средств путем их присвоения и мошенничества, получения взяток, а также их последующей легализации».

Для участия в следственных действиях подозреваемые вправе пригласить защитника.

«При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемому или представляющим в установленном порядке его интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования», — заключается в сообщении.