Окончательный список технологий ЕХРО-2017 для внедрения в Казахстане будет определен до конца октября

Астана. 13 октября. КазТАГ — Байтас Курманов . Окончательный список технологий, представленных на международной специализированной выставке ЕХРО-2017, для внедрения в Казахстане будет определен до конца октября текущего года, сообщила директор департамента по возобновляемым источникам энергии министерства энергетики РК Айнур Соспанова.

«Пока идет оценка, пока стадия принятия решения. После того как акиматы и предприятия выберут конкретные проекты для внедрения, мы обязательно будем вас информировать… До конца октября, мы предполагаем, что они сформируют окончательный перечень технологий для внедрения на конкретных объектах и (…) разработают дорожные карты по внедрению», — сказала А. Соспанова на брифинге в пятницу.

В связи с этим, отметила она, окончательного решения о том, какой конкретный проект будет реализован в конкретном городе, пока нет.

Речь идет о возможности внедрения 103 представленных на выставке технологий акиматами конкретных городов, а также казахстанскими компаниями.

«Например, германская технология «Смарт грид», которая направлена на улучшение системы электроэнергетики, и в Казахстане это очень актуально с учетом того, что у нас очень разветвленная сеть электроэнергетики и на большие расстояния транспортируется электроэнергия. И в ходе транспортирования, естественно, там есть потери. «Смарт грид» позволяет управлять этим процессом, соответственно, снижать потери, повышать эффективность таких систем. Система по очистке водоемов и переработке мусора – это финская технология», — привела А. Соспанова пример, добавив, что все отобранные технологии носят прикладной характер.

Решение о финансировании по каждому проекту будет приниматься самими компаниями или акиматами.