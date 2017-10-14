Начальник отдела «Казавтожола» задержан при получении взятки суммой свыше $70 тыс. в Атырау

Алматы. 14 октября. КазТАГ — Начальник отдела АО «НК «Казавтожол» задержан при получении взятки в Атырау, сообщает портал «Мой город».

«13 октября 2017 года при координации прокуратуры области, в результате негласных следственных действий, руководитель отдела АО «НК Казавтожол» был задержан при получении через посредника взятки в особо крупном размере $73 300 от подрядной компании за подписание актов выполненных работ сотрудниками ДКНБ области, — сообщил прокурор Атырауской области ​​​​Ернат Сыбанкулов.

По информации прокуратуры, мотивом для следственных действий стало обращение местного жителя 28 сентября в ДКНБ Атырауской области. Он сообщил о фактах вымогательства денежных средств со стороны должностных лиц «Казавтожола» за различные действия и бездействия при осуществлении их компанией ремонтных работ автодорог области, которые они осуществляли, выиграв конкурс по государственным закупкам.

Как выяснилось, после подписания договоров должностные лица нацкомпании стали вымогать у руководства подрядной компании денежные средства в качестве взятки.

В настоящее время подозреваемый в порядке ст. 128 УПК водворен в ИВС УВД г. Атырау, проводится досудебное расследование по ч.4 ст. 366 УК (получение взятки).

Прокуратурой области ход расследования уголовного дела взят на контроль.