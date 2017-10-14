Атырау. 14 октября. КазТАГ — В Атырау в честь открытия ретро-парка установили памятник музыкальной группе «Дос-Муқасан», сообщили в акимате города.



«Сегодня в Атырау масштабно отмечают 377-летие города. Одним из значимых событий для горожан стало открытие нового ретро-парка на берегу реки Урал. Значимое место в парке занимает архитектурная композиция «Дос-Муқасан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на официальное открытие ретро-парка ко дню города приехала сама легендарная музыкальная группа, в честь которой и установили архитектурную композицию.

«Сегодня же вечером перед областным акиматом состоится гала-концерт с участием звезд отечественной эстрады и лауреатов международного фестиваля «Атырау – арман қала», — уточнили в акимате.

Завершится празднование дня города фейерверком.

Строительство ретро-парка началось в феврале 2015 года на средства ТШО, выделенные по социально-инфраструктурной программе «Игилик». Строительную площадку разбили в микрорайоне «Жилгородок», на берегу реки Урал.

По замыслу проектировщиков, ретро-парк обустроен в классическом стиле для отдыха: с амфитеатром, кафе, выставочным павильоном, музыкальными и светящимися фонтанами, а также искусственным прудом. Кроме того, в парке налажена система видеонаблюдения и радиовещания. По проекту на площади в 3,5 га должно быть высажено 750 деревьев.