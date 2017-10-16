Центризбирком Кыргызстана объявит результаты голосования по выбору президента в течение 20 дней

Алматы. 16 октября. КазТАГ – Центризбирком объявит результаты голосования в течение 20 дней, сообщает КирТАГ.

«Сейчас идет ручной подсчет голосов. Протоколы в настоящее время доставляются в территориальные комиссии, где составляют сводные таблицы. Потом их доставят в Центризбирком для подведения официальных итогов. По закону ЦИК должен объявить результаты в течение 20 дней. Результаты ручного подсчета и с автоматически вчитывающихся урн не будут сильно отличаться», — сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

А. Бекматов также добавил, что пока отсутствуют данные с избирательных участков за рубежом, а также из девяти отдаленных, труднодоступных регионов Кыргызстана.

«Но численность избирателей там настолько минимальна, что на итоги это даже не повлияет», — отметил А. Бекматов.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным, победу на выборах президента Кыргызстана одержал кандидат от партии СДПК Сооронбай Жээнбеков, набравший более 54% голосов.