Генпрокуратура РК предлагает сократить срок задержания с 72 часов до 48

Астана. 16 октября. КазТАГ — Арсен Аскаро в. Генеральная прокуратура РК предлагает сократить срок задержания с 72 до 48 часов.

«По Конституции РК срок задержания (заключенных – КазТАГ) 72 часа, мы же предлагаем сократить его до 48 часов. Но если это несовершеннолетний, то до 24 часов. В связи с чем возникло такое предложение? Во главу угла мы ставим права человека, конечно. 48 часов — это международный стандарт всех развитых стран, и мы должны стремиться к этому», — сообщил в понедельник заместитель генпрокурора РК Марат Ахметжанов в мажилисе в ходе презентации проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности».

«Как вам известно, согласно сведениям прокуроров, нарушения прав человека происходят именно в этот период. Поэтому, чтобы избежать неправомерных действий именно на этом этапе, мы планируем совершенствоваться путем сокращения срока задержания», — добавил М. Ахметжанов.

По данным генпрокуратуры, срок задержания в 72 часа будет сохранен для задержанных по подозрению в совершении особо тяжких преступлений, террористических и экстремистских действий, в участии в массовых беспорядках, преступлений, совершаемых преступными группами, незаконном обороте наркотиков, а также в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетних.