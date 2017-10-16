Назарбаев указал главе минэнерго на «халатность и безответственность» в вопросе обеспечения страны ГСМ

Астана. 16 октября. КазТАГ – По мнению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, со стороны министерства энергетики РК допущена халатность в вопросе обеспечения казахстанского рынка топливом, сообщила пресс-служба главы государства.

В Астане состоялась встреча Н.Назарбаева с главой минэнерго Канатом Бозумбаевым. В ходе встречи глава государства был проинформирован о текущем состоянии на рынке ГСМ и ходе модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

«Н. Назарбаев отметил, что дефицит топлива в стране является результатом несвоевременного принятия мер со стороны правительства Казахстана и министерства энергетики по обеспечению рынка горюче-смазочными материалами», — говорится в сообщении на сайте Акорды в понедельник.

«Министерство энергетики отвечает за вопросы топливно-энергетического комплекса страны. В том числе и за обеспечение внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. Ситуация с их дефицитом в стране показала, что со стороны правительства и министерства энергетики допущена халатность и безответственность. Еще в мае вы подписали график ремонтов НПЗ. И знали, что осенью два из трех заводов встанут на ремонт. (…) Раз об этом знали, то должны были подготовиться и завести соответствующее количество энергоносителей для обеспечения населения ГСМ. Этого сделано не было», — цитирует пресс-служба Н.Назарбаева.

Кроме того, глава государства указал на низкую эффективность ранее принятых министерством мер по стабилизации ситуации на рынке ГСМ.

«Вы вносите немало хороших инициатив, которые поддерживаются мною и правительством. Было предложено отменить государственное регулирование цен, чтобы избежать дефицита топлива. Однако на рынке снова нехватка ГСМ. В этой связи, по предложению правительства, я объявил вам выговор. И это равносильно освобождению от должности», — подчеркнул президент.

В свою очередь К. Бозумбаев доложил президенту Казахстана о модернизации Павлодарского и Атырауского нефтеперерабатывающих заводов. Он «заверил Н.Назарбаева, что в следующем году рынок Казахстана будет обеспечен высококачественным топливом, в том числе и авиационным».

«Модернизации двух НПЗ завершается в этом году. В ноябре планируется запустить Павлодарский завод. Атырауский НПЗ предполагается завершить до 16 декабря. Здесь впервые будет использована установка каталитического крекинга, тем самым планируется увеличить объем нефтепродуктов и улучшить их качество», — уточнил министр.

К.Бозумбаев проинформировал главу государства о планах по строительству установки каталитического крекинга и на Шымкентском НПЗ, что также позволит выпускать высокооктановый бензин.

В завершение встречи президент Казахстана еще раз напомнил об ответственности за обеспечение рынка ГСМ и поручил принять все меры по недопущению дефицита топлива.