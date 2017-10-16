В Семее жестоко убили двух пенсионеров

Усть-Каменогорск. 16 октября. КазТАГ – В Семее жестоко убили семейную пару, сообщили в пресс-службе УВД Семея.

«В минувшую пятницу в Семее произошло жестокое убийство двух пенсионеров. В п. Силикатный были заколоты в собственном доме мужчина 1939 года рождения и женщина 1943 года рождения», — говорится в сообщении в понедельник.

Как отмечается, преступник нанес своим жертвам множественные колото-резаные ножевые раны. По одной из версий, пожилые люди стали жертвами грабителя.

Вместе с тем подробности происшествия в интересах следствия не разглашаются. В данный момент по данному делу работает весь личный состав УВД города, отрабатываются различные версии, побудившие преступника лишить жизни двух пенсионеров.