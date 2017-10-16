За экономические преступления в Казахстане не будут брать под стражу – замгенпрокурора РК

Астана. 16 октября. КазТАГ — Оксана Скибан . За экономические преступления в Казахстане не будут брать под стражу, сообщил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.

«Чтобы снизить давление на бизнес, по экономическим преступлениям не будем брать под стражу. Они не опасны для жизни людей», — сказал М. Ахметжанов, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности» в мажилисе в понедельник.

При этом он отметил, что под это правило не будет подпадать ряд преступлений: рейдерства, подделки денег, контрабанды, финансовых пирамид и ОПГ. Также из подзаконных актов в кодекс перенесли норму, которая запрещает начинать расследование, если нет акта налоговой проверки или ревизии, либо нет судебного решения о мнимости или притворности сделки. Вместе с тем в этом вопросе будет предусмотрено обязательное судебное решение, уточнил М. Ахметжанов.

Кроме того, замгенпрокурора поднял вопрос по ограничению прав следователей.

«Сейчас следователь может ограничивать права на 10 дней, в связи с расследованием. По истечению десяти дней он должен предпринять следующие шаги: через суд получить либо арест, либо снять данные ограничения», — указал спикер.

«Еще один вопрос — это усиление состязательности. Мы расширяем полномочия адвокатов, они смогут через судью заставлять следователей проводить нужные им осмотры, обыски, эксгумации и другие следственные действия. Сейчас они могут проводить только экспертизу и выемку, и ждут, пока следователь даст им отказ. Нужен обмен сторон доказательствами, чтобы, не дожидаясь суда, восстановить права человека. У адвокатов также будет право не раскрывать доказательства, которые имеют особое значение для защиты, и они хотят показать его только суду», — заключил М. Ахметжанов.