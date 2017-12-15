Кабмин утвердил госпрограмму «Цифровой Казахстан»

Астана. 15 декабря. КазТАГ – Правительство утвердило государственную программу «Цифровой Казахстан», сообщает пресс-служба министерства информации и коммуникаций РК.

«Постановлением правительства Республики Казахстан за № 827 от 12 декабря 2017 года утверждена государственная программа «Цифровой Казахстан». Основной миссией программы является повышение качества жизни жителей и конкурентоспособности экономики страны, за счет использования и развития цифровых технологий», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточнили в МИК РК, реализация программы запланирована по 2 векторам развития: «Цифровизация существующей экономики» в среднесрочной перспективе и «Создание цифровой индустрии будущего» в долгосрочной перспективе.

«120 запланированных мероприятий программы сформируют основы цифрового сектора как новой отрасли экономики и будут реализовываться в 2 направлениях: «Цифровизация отраслей экономики», «Переход на цифровое государство», «Реализация цифрового Шелкового пути», «Развитие человеческого капитала» и «Создание инновационной экосистемы». В результате мер предпринятых в рамках проекта помимо увеличения роста производительности труда по отраслям экономики, планируется увеличение к 2022 году доли электронной торговли в общем объеме розничной торговли до 2,6%; создание до 300 тыс. новых рабочих мест за счет цифровизации; увеличение доли пользователей сети интернет до 82%, а также уровня цифровой грамотности населения до 83%», — отметили в министерстве.

Как добавили в ведомстве, как как программа затрагивает все сферы жизнедеятельности и нацелена на повышение уровня жизни каждого жителя страны бенефициарами ее реализации станут граждане, субъекты бизнеса и государственные органы РК.

«По предварительным подсчетам, прямой эффект от цифровизации экономики к 2025 году позволит создать добавочную стоимость на Т1,7-2,2 трлн. Реализация программы может стать ключевым фактором достижения цели поставленной президентом РК в стратегии «Казахстан-2050» по вхождению Казахстана в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира к 2050 году», — заключили в МИК РК.