Госслужащим, депутатам и их родным в РК планируют запретить хранить деньги в иностранных банках

Астана. 16 декабря. КазТАГ – Казахстанским госслужащим, депутатам и их родным планируют запретить хранить деньги в иностранных банках, передает корреспондент со ссылкой на ответ председателя Национального банка РК Данияра Акишева на запрос группы депутатов мажилиса парламента Казахстана.

«Проектом комплексного плана по сокращению операций с офшорными юрисдикциями РК на 2017-2019 годы предусмотрено введение запрета лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности РК, и участвующим в подготовке таких решений (государственные служащие, в том числе первые руководители, депутаты и другие, и члены их семей) открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами», — проинформировал глава нацбанка.

Данное нововведение, по его словам, позволит исключить возможность воздействия иностранных структур на лиц (в том числе государственных служащих) принимающих решения, касающиеся национальных интересов государства.

«Предусмотрено законодательное установление запрета лицам, зарегистрированным в государствах с льготным налогообложением, а также лицам, 10 и более процентов голосующих акций (долей участия) которых, прямо или косвенно принадлежит лицам, зарегистрированным в государствах со льготным налогообложением в получении государственных гарантий, субсидий, льгот и преференций, и иных форм государственной поддержки», — сообщил Д. Акишев.

Он отметил, что данная норма не позволит получать меры государственной поддержки лицам, зарегистрированным в офшорных юрисдикциях, «что в конечном итоге приведет к снижению количества лиц, зарегистрированных в странах со льготным налогообложением».

«Предусмотрено внедрение автоматического обмена информацией о движении денежных средств резидентов РК по банковским счетам, находящимся в странах Европейского союза. Данная мера позволит получать соответствующую информацию о движении денежных средств по банковским счетам резидентов РК. Предусмотрена разработка правовой базы для расширенного информационного обмена между органами государственных доходов и Национальным Банком РК о платежах и (или) переводах денег по валютным операциям, предоставляемых уполномоченными банками в рамках мониторинга», — добавил руководитель финрегулятора.

Также предусмотрена разработка типологий, схем и способов легализации (отмывания) преступных доходов путем совершения платежей и переводов за рубеж, в том числе в офшорные юрисдикции.

«В рамках комплексного плана предусматривается внесение изменений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», УК РК, закон РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», закон РК «О трансфертном ценообразовании», закон РК «Об акционерных обществах», — уточнил глава нацбанка.

Пакет поправок, по словам главы центробанка Казахстана, будет внесен на рассмотрение в парламент после утверждения комплексного плана.

«Указанные в проекте комплексного плана меры нацелены на более активное взаимодействие государственных органов по сокращению операций с офшорными юрисдикциями», — объяснил Д. Акишев.

Напомним, 29 ноября депутаты «Ак жола» подняли вопрос об офшорных схемах МВД РК. Член партии Кенес Абсатиров со ссылкой на сообщения СМИ заявил, что все стационарные скоростемеры в Уральске устанавливает и обслуживает некое ТОО «Научно-технический Центр новые проекты», владельцем которого является компания «Midagi Holding LTD», зарегистрированная на Кипре – крупнейшей оффшорной зоне в мире. По мнению мажилисмена, есть основания предполагать, что «ТОО «Научно-технический Центр новые проекты» выступает лишь прикрытием участия в госзакупках для офшорной компании, клиентами же ТОО являются департаменты внутренних дел сразу в 13 регионах, что порождает обоснованные вопросы о системном проникновении оффшорных схем в деятельность МВД».

В связи с озвученной информацией, депутаты предложили проверить все сделки по госзакупкам, совершенные департаментами МВД и другими госорганами с ТОО «Научно-технический центр новые проекты» на поставку и обслуживание любого оборудования на предмет соответствия ценам на рынке, и в случае завышения цен — рассмотреть вопрос об отмене таких сделок.

30 ноября на запрос ответили в генеральной прокуратуре РК. В надзорном органе поддержали инциативу мажилисменов по деофшоризации казахстанской экономики и сочли возможным внести предложения депутатов в проект комплексного плана по сокращению операций с офшорными юрисдикциями РК на 2017-2019 годы.

Офшорный скандал разгорелся после того, как в начале ноября новый массив документов, сопоставимый по масштабам с «Панамским архивом», был опубликован международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). Он получил название «Райское досье». В нем содержится почти 13,5 млн документов о регистрации офшорных компаний, где упоминаются и имена нескольких граждан Казахстана.