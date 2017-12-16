Астана. 16 декабря. КазТАГ – Погода без осадков сохраняется в субботу на всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер восточный 2-7 метров в секунду, температура -8 -10 градусов.

В Алматы переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер 0-5 метров в секунду, температура -1 -3 градусов.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях осадков не ожидается, местами туман, температура -7 -12, -15 -20, -15 -20 и -10 -15 градусов соответственно.

На территории Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей также сохраняется погода без осадков, температура воздуха днем составит -5 -10 и -10 -15, в Восточно-Казахстанской области местами возможны туманы.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях без осадков, местами туман, температура воздуха -3 +2, -1 +4 и -2 -7 градусов соответственно. В Жамбылской и Южно-Казахстанской областях усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области без осадков, местами туман, -1 -6 градусов, а в районе Алакольских озер сохранится усиление ветра 18-23 метров в секунду.

На территории Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей синоптики также прогнозируют погоду без осадков, температура -2 +3, -1 -6, -5 -10 и -7 -12 градусов соответственно. В Мангыстауской и Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туманы.

В ближайший период 16-20 декабря на р. Сырдарья в районе ГП Кокбулак сохранится повышенный сток, ниже Шардаринского ВДХР в пределах Южно-Казахстанской и юга Кызылординской областей будут отмечаться колебания водности за счет руслового регулирования, на участке г. Кызылорда – с. Каратерень в связи с ледообразованием ожидается образование заторов, подъемы уровней воды. На большинстве водных объектов Казахстана продолжится процесс ледообразования, на отдельных реках юго-востока и востока республики возможно образование зажоров, подъемы уровней воды.