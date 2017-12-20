Астана. 20 декабря. КазТАГ — Делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии прибывают в Астану для очередных переговоров, сообщается на сайте МИД РК.

«Делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии прибывают в Астану для участия в очередном раунде переговоров, который пройдет 21-22 декабря», — говорится в сообщении, опубликованном в среду.

Отмечается, что делегацию России возглавляет специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции – заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана – заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари.

В предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, Организации объединенных наций (ООН), стран-наблюдателей — США и Иордании.

21 декабря планируется проведение двусторонних и многосторонних консультаций. Пленарное заседание запланировано на 22 декабря.

Напомним, седьмая международная встреча высокого уровня по Сирии в Астане прошла 30-31 октября с участием делегаций стран — гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии (Россия, Иран, Турция), сирийского правительства и вооруженной оппозиции, представителей ООН, США и Иордании.