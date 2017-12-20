Повторные толчки магнитудой 4,2 зафиксированы в Алматинской области

Алматы. 20 декабря. КазТАГ — Еще одно землетрясение магнитудой 4,2 балла произошло в 80 км к востоку от Алматы, сообщили казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20 декабря 2017 года в 21 час. 59 мин. 43 сек. алматинского времени (20 декабря 2017 года в 15 час. 59 мин. 43 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 80 км на восток от Алматы на территории Казахстана», — говорится в сообщении.

По информации сейсмологов, магнитуда MPV — 4.2. Координаты эпицентра 43.34° с.ш. 77.88° в.д. Глубина очага — 15 км.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет. Ранее в этом же районе в 21 час. 40 мин. 42 сек. алматинского времени произошло землетрясение магнитудой 4,3.