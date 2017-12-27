Известный казахстанский скрипач из США выступит с концертом в Астане

Астана. 27 декабря. КазТАГ – Известный казахстанский скрипач из США Ордабек Дуйсен выступит с концертом в столице, сообщает пресс-служба театра «Астана Опера».

«Камерный симфонический оркестр «Астана Опера» и солист Ордабек Дуйсен (скрипка, США) выступят с концертом «Музыка на все времена. 28 декабря на сцене Камерного зала театра так же состоится дебют в качестве дирижера скрипача Ильяса Дуйсена», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что в этот вечер публике будут представлены образцы творчества австрийских классиков Йозефа Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта, а также прозвучит Симфония №29 ля мажор (K. 201) В.А. Моцарта.

«В этот вечер я впервые исполню концерт для скрипки с оркестром соль мажор Й. Гайдна. Выступать на родине для меня большая радость, и я выражаю благодарность руководству театра в лице директора Г.А. Ахмедьярова за представленную возможность. Этот концерт для меня особенный еще и потому, что мы будем музицировать вместе с моим братом. От имени всех артистов приглашаю слушателей прожить эти моменты музыки вместе», — сказал О. Дуйсен.

Музыкант является концертмейстером симфонического оркестра «Даллас Опера» (США). Он почетный артист и приглашенный профессор университета искусств г. Колима (Мексика), артист симфонического оркестра г. Форт Уорт (США), главный концертмейстер фестиваля AIMS в Граце (Австрия).

Как уточнили в пресс-службе «Астана Опера», концерт в столичном театре начнется в 19.00.