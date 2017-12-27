Ставка госпошлины за выдачу загранспаспорта в Казахстане повысится в 2 раза в 2018 г.

Алматы. 27 декабря. КазТАГ — Ставка госпошлины за выдачу загранспаспорта в Казахстане повысится в 2 раза в 2018 году согласно новому Налоговому кодексу РК.

«В 2018 году стоимость загранпаспорта составит 8 МРП (Т19240, 1 МРП составит Т2405 — КазТАГ)», — говорится в сообщении в среду.

В Казахстане в связи с принятием нового Налогового кодекса в 2 раза повышается ставка госпошлины за выдачу паспорта гражданина Республики Казахстан для зарубежных поездок.

В настоящее время его стоимость составляет 4 МРП (Т9076, 1 МРП составляет Т2269).

Напомним, новый Налоговый кодекс и поправки в сопутствующее законодательство глава государства Нурсултан Назарбаев подписал 25 декабря 2017 года.