Казахстанцев предупредили об участившихся фактах интернет-мошенничеств при продаже товаров

Астана. 30 декабря. КазТАГ — В департаменте внутренних дел (ДВД) Астаны казахстанцев предупредили об участившихся фактах интернет-мошенничеств по продажам не существующих в реальности товаров народного потребления, сообщила пресс-служба департамента.

Как отметил начальник отдела управления криминальной полиции столичного ДВД Талгат Булегенов, «пользователи интернета в поисках покупки наталкиваются в сети интернет на размещенные объявления о товарах по очень низким ценам, что их и завлекает. При этом пользователи не подозревают, что размещенные объявления являются приманкой», говорится в сообщении, распространенном в субботу.

«В ходе переписки покупатель и продавец согласовывают цену и способ оплаты, где зачастую деньги переводят через QIWI-кошелек в размере 100% предоплаты. После перечисления покупателями денежных средств на QIWI-кошельки продавец пропадает с полученными деньгами, при этом аккаунт удаляет», — поясняется в информации.

Как отмечается, злоумышленники пользуются тем, что для регистрации QIWI-кошельков какие-либо документы, удостоверяющие личность, не требуются, что усложняет работу для правоохранительных органов.

В уходящем году в ДВД Астаны по фактам интернет-мошенничеств поступило более 500 жалоб. Многие из злоумышленников являются жителями других городов Казахстана, России и других приграничных республик, заключается в информации.

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенничества, полицейские рекомендуют: отказаться от сомнительных сделок в социальных сетях; производить оплату только после поставки товара; не переводить деньги неизвестным лицам через анонимные платежные системы.