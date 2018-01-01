Алматы. 1 января. КазТАГ – Начать массовое производство межконтинентальных баллистических ракет призвал глава КНДР Ким Чен Ын, сообщает ТАСС.

«Мы должны начать массовое производство межконтинентальных баллистических ракет. Такие ракеты должны быть полностью готовы к развертыванию в условиях реальной войны», — заявил северокорейский лидер в понедельник в своем новогоднем обращении.

По его словам, Северная Корея вошла в финальную стадию подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Он добавил, что давление на его страну «со стороны США и их приспешников достигли экстремального уровня», и вновь заявил, что его страна завершила создание ядерных сил.

«Мы завершили создание национальных ядерных сил нашей страны», — сказал глава КНДР.

Он высоко оценил работу по развитию ракетной программы, проведенную в 2017 году, и добавил, что ядерная кнопка постоянно лежит на его рабочем столе.

«Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе. Благодаря наличию у Пхеньяна ядерных сил сдерживания США не смогут начать войну против КНДР. Вся территория США окажется в зоне поражения в случае принятия КНДР решения о нанесении потенциального ядерного удара», — заявил северокорейский лидер.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове резко обострилась после того, как 29 ноября 2017 года КНДР запустила очередную баллистическую ракету в сторону Японии. Тогда же северокорейский лидер впервые заявил о завершении создания ядерных сил КНДР.