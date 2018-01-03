Караганда. 3 января. КазТАГ — Создана специальная комиссия по факту гибели рабочего в компании «АрселорМиттал Темиртау», передает корреспондент агентства.

«ЧП произошло 3 января в доменном цеху стального департамента компании «АрселорМиттал Темиртау». На железнодорожных путях был обнаружен рабочий 1982 г. р.», — сообщила руководитель пресс-службы АО «АрселорМиттал Темиртау» Зульфира Мухамедьярова в среду.

Она также уточнила, что по данному происшествию в настоящий момент работает специальная комиссия.

«Комиссия установит причину гибели рабочего и сделает свое заключение. Ведется расследование», — добавила З.Мухамедьярова.