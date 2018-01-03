В Алматы три человека были госпитализированы с травмами от пиротехники в новогодние праздники

Алматы. 3 января. КазТАГ – Владимир Радионов. В Алматы 3 человека были госпитализированы с травами от пиротехники в новогодние праздники, сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения города Нуржан Исабеков.

«В дни празднования Нового года с 30 декабря 2017 года по 2 января 2018 года с травмами в результате взрыва пиротехнических изделий в медучреждения поступило 24 человека, 13 взрослых и 11 детей, 3 были госпитализированы. Остальным оказана (медицинская – КазТАГ) помощь», — сообщил Н. Исабеков на пресс-конференции в среду.

Так, он уточнил, что взрослый пациент был госпитализирован в центральную городскую клиническую больницу с диагнозом «контузия глазного яблока 3-4 степени», двое детей – в центр детской неотложной медицинской помощи с диагнозами «травматическое повреждение мягких тканей кисти» и «ожог роговицы глаза».

«Сегодня состояние пациентов ближе к удовлетворительному. Они получают лечение в полном объеме», – подчеркнул Н. Исабеков.

Вместе с этим он отметил, что по сравнению с новогодними праздниками 2016-2017 годов снизилось как количество пострадавших (в прошлом году было 38 обращений), так и процент госпитализированных с тяжелыми травмами (в прошлые праздники 4 человека были госпитализированы только в офтальмологический центр с различными травмами глаз). Врачи связывают это как с рейдами, которые они проводили совместно с полицейскими и беседами со школьниками, так и с тем, что родители стали ответственнее подходить к приобретению качественной пиротехники.

Также Н. Исабеков отметил, что в прошедшие новогодние праздники не было обращений в медучреждения пациентов с тяжелым алкогольным опьянением и пищевыми отравлениями.

Напомним, ранее, по данным станции скорой медицинской помощи г. Алматы, с различными травмами за медицинской помощью обратились 21 человек, 15 из которых – дети. Возраст пострадавших колеблется от 2 до 44 лет. Из 21 случая: в 12 – петарда взорвалась в руках, в 9 – петарды, изменив траекторию полета, попали на различные части тела. Зафиксировано 11 случаев ожога глаз, 6 случаев ожога лица, 4 – различные участки тела.

Отмечается также, что накануне Нового года спасатели вместе с полицией изъяли в Алматы порядка 3,5 тонны контрафактной пиротехники.