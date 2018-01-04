Восстановление линии спецсвязи между Северной и Южной Кореей приветствовал генсек ООН

Алматы. 4 января. КазТАГ – Восстановление линии спецсвязи между Северной и Южной Кореей приветствовал генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш, сообщает «Синьхуа».

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал восстановление связи между КНДР и Республикой Корея по специальной линии в пограничном пункте Пханмунджом. Налаживание диалога между Пхеньяном и Сеулом – это позитивное событие. ООН по-прежнему всеми силами стремится обеспечить выполнение соответствующих резолюций совета безопасности, и надеется, что более активные дипломатические усилия помогут добиться денуклеаризации Корейского полуострова», — заявил в четверг заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак.

Напомним, 3 января лидер КНДР Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Решение северокорейской стороны восстановить линию спецсвязи, было с воодушевлением воспринято в Республике Корея. Первый разговор продлился 20 минут.

Позитивные сдвиги в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметились после того, как 1 января в своей новогодней поздравительной речи глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о том, что КНДР намерена отправить спортивную делегацию на зимние Олимпийские игры 2018 года в Республику Корея. Северокорейский лидер отметил, что его страна готова начать диалог с Южной Кореей по данному вопросу. В тот же день заявление руководителя КНДР приветствовали в оргкомитете Игр.

2 января новогоднее обращение высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына приветствовал президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, приказав правительству возобновить межкорейский диалог и разработать последующие меры. В тот же день стало известно, что переговоры между представителями руководства Северной и Южной Кореи могут пройти 9 января.

3 января намерения 2 стран Корейского полуострова прокомментировали в Международном олимпийском комитете (МОК), где поддержали решение КНДР принять участие в крупнейших зимних стартах четырехлетия.