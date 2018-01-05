Участок пр. Сейфуллина закроют в ночь с 8 на 9 января в Алматы

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Алматы. 5 января. КазТАГ – Участок пр. Сейфуллина закроют в ночь с 8 на 9 января в Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«В связи с производством строительно-монтажных работ по надземному пешеходному переходу «Восточный», являющегося частью объекта «Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Сейфуллина–ул. Жансугурова», в схему движения автотранспорта по пр. Сейфуллина будут внесены изменения. Так, с 22.00 8 января до 06.00 9 января движение по пр. Сейфуллина от пр. Рыскулова до ул. Акпаева будет приостановлено», — говорится в сообщении в пятницу.

В акимате уточнили, что проезд будет обеспечен по ул. Жансугурова, а движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.

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