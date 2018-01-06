Казахстанцы пожаловались на отсутствие лекарств для людей, страдающих диабетом

Алматы. 6 января. КазТАГ – Казахстанка Айгуль Молданалиева и ряд других интернет-пользователей подняли до уровня министерства здравоохранения РК тему отсутствия лекарств для людей, страдающих диабетом.

«Не могу знать, как обстоят дела в других поликлиниках, но в поликлинике №4, в микрорайоне Орбита (Алматы – КазТАГ), куда я прикреплена и состою на медицинском учете с диагнозом «сахарный диабет» на протяжении последних нескольких месяцев, отсутствуют препараты, выделяемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП)», — говорится в сообщении А. Молданалиевой, опубликованном в группе Facebook «Врачи РК! У кого и где лечиться?» в субботу, и адресованном министру здравоохранения Казахстана Елжану Биртанову.

По словам женщины, если ранее нуждающиеся обеспечивались инсулином и лекарствами (нередко заменяемыми), то на сегодня в поликлиниках города отсутствуют лекарства не только для диабетиков, но и гипертоников.

«При мне (в аптеке – КазТАГ) отказали нескольким пациентам, сославшись на отсутствие лекарств. Врачи поликлиники, включая заведующих терапевтическим и эндокринологическим отделениями, фармацевты так и не смогли объяснить отсутствие препаратов, перекладывая ответственность на «СК-Фармация», склады, конец года, на заключение договоров и даже на правительство. В свою очередь СК «Фармация» отчиталось о перевыполнении плана по поставке. Причин может быть много, докопаться до которых простым обывателям сложно. Но факт остается фактом: инсулина, глюкофажа, глюконила нет. Обеспечение пациентов необходимыми препаратами не должно зависеть, ни от каких причин», — отметила А. Молданалиева.

Как она уточняет, врачи объяснили ей, что инсулин будет только после 10 января, а пока рекомендовали купить лекарство за свой счет. Хотя, по словам А. Молданалиевой, инсулин к продаже не разрешен.

«На мой резонный вопрос ответили, что в центральной аптеке можно купить все. Даже если допустить мысль, что можно купить, то как быть с тем, что препарат дорогостоящий и не каждому по карману. И почему требуется покупать его, когда нуждающиеся в них должны обеспечиваться бесплатно и бесперебойно на государственном уровне? Медработникам, как никому другому, известны последствия отсутствия инсулина у больных сахарным диабетом. Ведь это жизненно важный препарат! Обращаюсь лично к министру здравоохранения, (…) Елжан Амантаевич, зная, что вы всегда держите руку на пульсе подведомственной вам структуры, находитесь в тесном контакте с населением, решаете многие проблемы, изложенные через соцсети, надеюсь этот вопрос не оставите без внимания», — заключила А. Молданалиева.

Пост женщины поддержали десятки других пользователей казнета. Также на данную жалобу отреагировал и сам министр здравоохранения Е. Биртанов.

«Мы мониторим ситуацию по поставкам 1200 препаратов. В некоторых случаях есть запасы до мая, в некоторых дефицит сформировался еще в конце прошлого года. ТОО «СК-Фармация» проводит закупки и обеспечивает поставки лекарств на основании заявок управлений здравоохранения акиматов областей, Алматы, Астаны. К сожалению, во многих случаях мы не получаем четких заявок из года в год. В ноябре-декабре минздрав выделил дополнительные средства акиматам для устранения дефицита и формирования запасов на январь-февраль 2018 года. Однако проблемы сохраняются, мы их признаем. Комитет фармации и ТОО «СК-Фармации» совместно с управлениями здравоохранения регионов прилагают все усилия для решения проблем нехватки лекарств», — подчеркнул министр.

В данный момент, как указал Е. Биртанов, минздрав проверяет остатки бесплатных препаратов и медизделий для диабетиков. Ведомство обещает предоставить дополнительную информацию в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, минздрав РК заявлял, что инсулиновые помпы не будут исключать из перечня бесплатных лекарственных средств в рамках ГОБМП.