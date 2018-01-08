«Астанаэнергосбыт» требовал с жильцов заплатить за свет за период до ввода их дома в эксклуатацию

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Астана. 8 января. КазТАГ – ТОО «Астанаэнергосбыт» требовало с жильцов заплатить за свет за период до ввода их дома в эксклуатацию, сообщает пресс-служба Верховного суда РК.

«18 октября 2017 года квартиры истцов были отключены от электроэнергии, в связи с тем, что последние должны оплатить электроэнергию за период до ввода дома в эксплуатацию. Однако за это время электроэнергию должно оплачивать ТОО «С», в связи с тем, что истцы должны оплачивать с момента передачи им квартир на основании зарегистрированных договоров передачи. Решением Алматинского районного суда г. Астаны признаны незаконными действия ТОО «Астанаэнергосбыт» по отключению от электроэнергии истцов», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что решение суда не вступило в законную силу.

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