Алматы. 8 января. КазТАГ – Обезврежена планировавшая в Иордании серию терактов ячейка ИГ (ДАИШ – КазТАГ), сообщает ТАСС.

«Разведка Иордании обезвредила ячейку террористической группировки ИГ, планировавшую серию нападений в стране. Силовики задержали 17 боевиков, связанных с ИГ», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что боевики планировали атаки на объекты силовых ведомств и торговые центры. Кроме того, террористы намеревались напасть на религиозные учреждения страны.