Поддержавшие подозреваемого во взяточничестве директора тетра им. Ауэзова в Алматы знаменитости призывают к объективности

Алматы. 8 января. КазТАГ – Динара Жаркеева. Творческая интеллигенция Казахстана призвала общество быть объективным в ситуации с подозреваемым в получении взятки директором Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова Ерлана Билалова, передает корреспондент.

«Пришли писатели, драматурги, режиссеры и театральные работники. То, что произошло в нашем театре, неприятный случай, это нас всех волнует. То, что он взял (деньги – КазТАГ) это нехорошо, он будет наказан. Мы сейчас хотим, чтобы знали кто он такой, если мы не дадим ему характеристику, то кто будет давать? С каждым человеком может такое случиться, я считаю, это случайность. Получилось так, ну что же поделать, бывает, человек споткнется. Один раз случай – это будет на всю жизнь урок ему», — сказал народный артист СССР Асанали Ашимов на пресс-конференции в понедельник.

Также в поддержку директора театра выступил председатель Союза писателей Казахстана Нурлан Оразалин, отметив, что талант всегда беззащитен и доверчив.

«Ерлан (Билалов – КазТАГ) именно такой. Думаю, что А. Ашимов, Есмухан Обаев, все актеры, поэты и писатели не зря собрались здесь. Думаю, что это зов души, зов сердца, чтобы защитить своего друга по искусству. Я призываю быть предельно объективными в оценке этой крайне нелицеприятной ситуации», — сказал он.

Вместе с тем, руководитель государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии Любовь Ни считает, что в культуре Казахстана произошел нелепый случай, который касается Е. Билалова.

«Весь мир узнал, что есть в Казахстане театры и талантливые актеры (…), мне хочется, чтобы все было объективно. Пусть им занимаются фискальные органы, но мы не хотим его потерять», — отметила Л. Ни.

Между тем, генеральный директор творческого объединения «Казахконцерт» Асхат Маемиров сообщил, что адвокаты подозреваемого ищут распространителя фотографий Е. Билалова, где он якобы запечатлен с взяткой.

«Распространителя надо найти и наказать. Это займет время. (…) Это фотография реальная или с фильма, я не знаю. Меня не было рядом. Никого из актеров тоже не было», — заметил он.

Напомним, 5 января в агентстве РК по делам госслужбы и противодействию сообщили о том, что в Алматы при получении взятки в Т1,5 млн за аренду проведения на базе театра детских представлений в новогодний период изобличен директор Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова Е. Билалов. В связи с полным признанием вины директор театра не задерживался. В данный момент проводится досудебное расследование.

Е. Билал является директором Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова с 27 апреля 2015 года. Он заслуженный деятель РК, лауреат премии Союза молодежи РК, кавалер ордена «Намыс» имени Б. Момышулы, кавалер ордена «Курмет». Сыграл множество ролей в театре и кино.