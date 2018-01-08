В СКО полицейские вынесли из огня мужчину, ранившего жену и пытавшегося сжечь свой дом

Петропавловск. 8 января. КазТАГ — В Северо-Казахстанской области полицейские вынесли из огня мужчину, пытавшегося сжечь свой дом после нанесения ножевой раны своей супруге, сообщили в пресс-службе ДВД региона.

Как отмечается, оперативники Кызылжарского РОВД в минувшие выходные прибыли в село Вишневка, откуда поступил вызов по факту нанесения ножевого ранения 43-летней сельчанке ее гражданским мужем.

«Прибыв на место, полицейские обнаружили, что дом, где проживает подозреваемый, был объят пламенем. Полицейские пытались войти в дом, но дверь была заперта изнутри. Однако им все же удалось проникнуть в дом, разбив окно. С трудом они отыскали лежащего на полу без сознания мужчину. Уже на улице они оказали ему первую медицинскую помощь, вызвали медиков и увезли в больницу», — проинформировали в ДВД в понедельник.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью начато досудебное расследование по ст. 106 УК РК. Установлено, что 56-летний житель села Вишневки после того, как его супруга с ранением была госпитализирована в больницу, поджог дом изнутри. В настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности по факту умышленного уничтожения имущества.

«Оставшимся без крова женщине и детям сейчас помогают вещами, мебелью и деньгами неравнодушные североказахстанцы. Свою помощь окажут и сотрудники Кызылжарского РОВД», — заключили в пресс-службе.