Назарбаев отметил важность стратегического партнерства с США в сферах борьбы с терроризмом и укрепления режима ядерного нераспространения

Астана. 9 января. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Республике Казахстан Джорджем Кролом, сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства, отмечая особую роль Д. Крола в развитии отношений между США и Республикой Казахстан, подчеркнул, что сегодняшняя встреча проходит в преддверии официального визита в США», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте Акорды во вторник.

«За 26 лет между нашими странами выстроены дружеские взаимоотношения, подписано более 70 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений», — подчеркнул президент Казахстана.

Также в ходе встречи Н. Назарбаев отметил важность достигнутых договоренностей с президентом США Д.Трампом по приоритетным направлениям стратегического партнерства, в том числе в сферах борьбы с терроризмом, укрепления режима ядерного нераспространения, а также в области дальнейшего расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

«В Казахстане с американским участием работает около 500 компаний, более 140 из которых являются совместными. Они занимаются производством товаров и экспортом своей продукции в другие страны», — указал глава государства.

В свою очередь Д. Крол поблагодарил президента Казахстана за высокую оценку его дипломатической деятельности в Республике Казахстан и выразил уверенность в том, что предстоящий визит еще более укрепит связи между двумя государствами.