Астана. 10 января. КазТАГ – 48,72 тонны незаконно ввезенной сельхозпродукции вернул Казахстан в Кыргызстан и Китай, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

«При досмотре подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска ввезенных на территорию РК выявлено 4 факта нарушения законодательства РК и ЕАЭС в области карантина растений, в том числе: из Кыргызской Республики в 2 случаях в продукции (хурма – 30 тонн) были обнаружены карантинные объекты – червец Комстока; из КНР в 2 случаях продукция (овсянные хлопья – 18,22 тонны, опилки древесные – 0,5 тонны) ввезена без обязательного сопровождения фитосанитарным сертификатом. Вышеперечисленная подкарантинная продукция общим весом 48,72 тонны возвращена на территории стран-экспортеров», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что указанные нарушения были выявлены в период с 1 по 5 января.