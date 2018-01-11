Специалисты Байконура приступили к подготовке первого в 2018 г. пуска «Союза»

Байконур. 11 января. КазТАГ – На Байконуре специалисты космодрома после новогодних каникул приступили к подготовке первых пусков в 2018 году, сообщил корреспондент КазТАГ.

«Специалисты космического центра «Южный» и АО РКЦ «Прогресс» приступили к работам по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим аппаратом «Прогресс МС-08», — сообщил корреспонденту источник на космодроме.

Запуск РН «Союз-2.1а» с ТГК «Прогресс МС-08» планируется выполнить 11 февраля.

Кроме того, на космодроме началась подготовка к запуску РН «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-08», запланированному на 15 марта, а также запуску РН «Протон-М» космическим аппаратом серии «Космос» («Благовест» №12Л), старт которого намечен на 22 марта.

Всего в 2018 году с космодрома Байконур планируется выполнить порядка 15 пусков ракет-носителей.