Астана. 11 января. КазТАГ — В Казахстане оценка знаний и навыков медработников передана в независимую среду, сообщает министерство здравоохранения РК.

«В связи с передачей функции по оценке знаний и навыков медицинских работников в независимую среду, с января 2018 года заявки от медицинских работников на прохождение оценки профессиональной подготовленности и соответствия квалификационной категории будут приниматься неправительственной некоммерческой организацией – Национальным центром независимой экзаменации через сайт qazexam.kz», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Отмечается, что претенденты, которые подали заявки в адрес РЦРЗ и оплатили плату за услугу по оценке, но которым услуга не была оказана, в установленные сроки пройдут оценку при заполнении дополнительной формы заявления, предоставляемой Национальным центром независимой экзаменации в день экзамена на месте либо онлайн на сайте.

«Принимаемые меры повысят качество и надежность проведения оценки знаний и навыков медработников для допуска к практической деятельности, устранят коррупционные риски при проведении оценки и нацелены на защиту общественного здоровья от некачественно подготовленных специалистов», — подчеркивает пресс-служба.

Между тем саморегулируемая организация Национальный центр независимой экзаменации 28 декабря 2017 года была аккредитована объединенной комиссией по качеству министерства здравоохранения РК для осуществления оценки профессиональной подготовленности и подтверждения соответствия квалификации специалистов в области здравоохранения.

В рамках дерегулирования и передачи функций в независимую среду с января 2018 года Центр оценки знаний и навыков упразднен в структуре Республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ).

«С января 2018 года начинается полномасштабное внедрение интегрированной информационной системы (ИИС), разработанной в рамках проекта Всемирного банка согласно международным требованиям для качественной и транспарентной независимой экзаменации. ИИС обеспечит качественное проведение теоретического и практического экзаменов для врачей и медицинских сестер, выпускников медицинских вузов и колледжей, резидентов, интернов. Регистрация, тестирование и подсчет результатов осуществляются автоматически без возможности влияния человеческого фактора. Для каждого претендента создается личный электронный кабинет, который дает возможность выбирать дату и время экзамена, а также подавать заявку на участие в экзамене и отследить ее ход. Результаты тестирования мгновенно направляются в постоянно действующий личный кабинет претендента, и его невозможно удалить или изменить», — поясняется в сообщении.