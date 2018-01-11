В Турции арестован человек, подозреваемый в убийстве российского посла Карлова

Алматы. 11 января. КазТАГ — Силы безопасности Турции арестовали человека, который подозревается в организации убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Daily Sabah.

«Подозреваемый с инициалами В. К. А. был арестован повторно. Ранее его арестовали из-за причастности к террористической группировке ФЕТО («Террористическая организация фетхуллахистов» — КазТАГ)», — говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Следствие также установило, что он использовал программу для мобильных устройств ByLock, которая шифрует переписку. Это приложение также использовали путчисты во время попытки госпереворота в июле 2016 года.

Напомним, 19 декабря 2016 года посол РФ в Турции Андрей Карлов погиб в результате нападения во время выступления на открытии российской фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре. По информации МВД Турции, в российского посла стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ.

Мотивы преступления не до конца ясны, поскольку нападавший был застрелен полицейскими. Но по словам свидетелей, в ходе нападения он кричал: «Не забывайте об Алеппо, не забывайте о Сирии!». Он также повторял на арабском «Аллаху акбар!».

Мевлют Мерт Алтынташ, как сообщается, окончил полицейское училище в Измире. В течение двух с половиной лет служил в спецназе в Анкаре. По утверждению турецкого телеканала NTV, он был в составе охраны Галереи современного искусства, когда там выступал российский посол. По другим сообщениям, он притворился гостем на открытии выставки.

19 декабря 2017 года газета Sabah со ссылкой на официальное заявление турецкой прокуратуры сообщила о том, что убийца российского дипломата был связан с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. По данным следствия, последний был знаком с убийцей Карлова, на его телефон поступала вся информация. Анкара обвиняет проживающего в США с 1999 года Гюлена и возглавляемую им организацию в попытке госпереворота 15 июля 2016 года.