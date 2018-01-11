За снятые на камеры автобусов нарушения ПДД планируют штрафовать в Алматы с конца марта

Алматы. 11 января. КазТАГ — Динара Жаркеева. В конце марта в Алматы планируют начать штрафовать за нарушения правил дорожного движения (ПДД), снятые на камеры автобусов, сообщил начальник управления административной полиции ДВД Алматы Жандос Мураталиев.

«Мы в экспериментальном, тестовом режиме сейчас отрабатываем, систему еще не подключили. Не штрафуем. Проводим тесты и эксперименты. На автобусах до конца первого квартала этот вопрос будет решен и подключен к нашей базе. В процессинговый центр будут попадать эти штрафы, и водителей будем штрафовать за нарушение», — сказал Ж. Мураталиев на пресс-конференции в четверг.

Ранее, акимат города сообщал о пополнении автопарков Алматы новыми автобусами, которые оснащены камерами видеонаблюдения.