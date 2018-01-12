Казахстанский экспорт в ноябре 2017 г. подорожал на 3,4%, импорт подешевел на 0,2%

Астана. 12 января. КазТАГ – Цены на экспортируемые Казахстаном товары в ноябре 2017 года за месяц повысились на 3,4%, на импортируемые – снизились на 0,2%, с начала прошлого года выросли на 16,3% и 6% соответственно, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, за январь-ноябрь прошлого года цены экспортных поставок повысились на ферросплавы на 38,3%, цинк – на 27,2%, медь – на 25,5%, уголь – на 20,8%, нефть – на 20,4%, свинец – на 14,2%, снизились – на марганцевые руды на 18,7%. Рост цен отмечен на хлопок — на 7,3%, их снижение — на пшеницу на 4,9%, шерсть – на 4,8%.

Из импортируемой продукции кофе подорожал на 17,5%, чай – на 10,8%, молочная продукция – на 10,3%, макаронные изделия – на 7%, мясо птицы – на 5,1%, лекарственные средства – на 2,8%, овощи подешевели на 25%, фрукты и орехи – на 2,4%. Цены на бумагу стали выше на 10,1%, текстильные изделия – на 7,2%, обувь – на 5,4%.