США планируют провести встречу в формате «С5+1» в Центральной Азии

Алматы. 12 января. КазТАГ — США намерены провести встречу глав внешнеполитических ведомств пяти государств Центральной Азии и госсекретаря США в формате «С5 +1» в одной из стран региона, сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что партнерство «С5+1» — это конструктивный и продуктивный формат. Несмотря на то, что он был запущен прежней администрацией, он нашел полную поддержку нынешней администрации (президента США), поддержку господина Трампа. Наш государственный секретарь Тиллерсон в Нью-Йорке встречался в формате «С5+1» со своими коллегами. Он в будущем собирается запланировать встречу в Центральной Азии, также мы получили поддержку Конгресса, который выделил $15 млн на укрепление этого формата», — сообщила первый заместитель помощника госсекретаря в Бюро по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс в пятницу.

По ее словам, в США рады тому, что Центральная Азия «естественным образом группируется и решает общие проблемы, которые едины для всего региона».

США и 5 стран Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан — установили новый формат взаимодействия «С5+1» в конце сентября 2015 года по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств этих центральноазиатских стран и США в Нью-Йорке для обсуждения региональных вопросов.