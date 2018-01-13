Казахстан превысил уровень производства в рамках соглашения ОПЕК+ на 130 тыс. баррелей в сутки — СМИ

Алматы. 13 января. КазТАГ — Казахстан нарушил обязательства по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+, увеличив производство примерно на 130 тыс. баррелей в день в ноябре и декабре прошлого года, сообщает Astana TV.

«Такие расчеты приводит агентство Bloomberg. Они основываются на росте производства нефти в Казахстане на 10,5%, до 86,2 млн тонн в 2017 году, (…) со ссылкой на миннацэкономики Казахстана», — говорится в сообщении.

«По данным же минэнерго страна планирует увеличить производство в этом году до 87 млн тонн. Это означает уровень производства в 1,81 млн баррелей в день, хотя в рамках соглашения ОПЕК+ обозначена планка 1,74 млн баррелей в день», — приводится пояснение аналитиков Bloomberg.

В сообщении также использован официальный комментарий министерства энергетики РК, который был предоставлен агентству в электронном письме на момент публикации.

«Страна старается выполнить свои обязательства с момента запуска соглашения в январе прошлого года. Казахстан намерен продолжать работать с ОПЕК и со своими союзниками, учитывая контрактные обязательства перед партнерами — инвесторами, которые работают над разработкой крупных нефтегазовых месторождений», — говорится в документе.

Между тем, как отмечается, китайское агентство «Синьхуа» сообщает о рекордном росте поставок нефти в Китай по казахстанско-китайскому трубопроводу в прошлом году.

«Прокачка по этому направлению выросла до 12,3 млн тонн с повышением объема на 23% в годовом выражении. Хотя, по данным СМИ, рост в основном происходит за счет увеличения поставок «Роснефти» по этому трубопроводу. В 2017 году российская компания должна была прокачать до 10 млн тонн нефти в Китай через Казахстан», — указано в тексте сообщения.

При этом Bloomberg в августе сообщал, что на тот период уровень поставок казахстанской нефти в КНР составлял 58 тыс. баррелей в день. Большая часть нефти из Казахстана экспортируется через нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума по территории России.

Как сообщалось, соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто в конце 2016 года странами ОПЕК и не входящими в картель государствами-экспортерами нефти. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн барр. в сутки (к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке). Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. барр. в сутки) и России (300 тыс. барр. в сутки). Россия достигла своей квоты в мае этого года и с тех пор ее удерживает. Казахстан же принял обязательства о сокращении нефтедобычи на 30 тыс. барр. в сутки.

Соглашение, изначально действовавшее в первом полугодии 2017 года, уже дважды продлевалось: вначале до конца марта 2018 года, а в последний раз — до конца 2018 года.

11 декабря 2017 года и.о. министра нефти Кувейта Исам аль-Марзук заявил о том, что Россия и ряд стран-членов ОПЕК хотят завершить действие соглашения о сокращении добычи нефти как можно быстрее, вероятно, летом будущего года.

Напомним, цель соглашения — убрать излишки мировых запасов нефти, которые на начало 2017 года превышали пятилетнюю норму на 380 млн барр. К октябрю излишки сократились до 150 млн барр.