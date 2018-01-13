Президент Франции предложил внести багет в список наследия ЮНЕСКО

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Алматы. 13 января. КазТАГ — Президент Франции Эммануэль Макрон предложил внести французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО, пишут иностранные СМИ.

Как отмечается, с этим заявлением он выступил в пятницу в эфире телеканала RTL.

«Багет — это повседневная жизнь французов, а хлеб — особая история, это ежедневное утро, полдень и вечер французов», — сказал Э.Макрон.

По его мнению, французскому багету «завидуют во всем мире, поэтому его стоит включить в список наследия».

Напомним, ранее в декабре ЮНЕСКО внесла в список нематериального мирового культурного наследия неаполитанскую пиццу.

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ЮНЕСКО — учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры, созданное в 1945 году. Главными целями организация называет содействие укреплению мира и безопасности за счет расширения сотрудничества государств в области культуры и науки. Штаб-квартира организации находится в Париже. В настоящее время в ЮНЕСКО насчитывается 195 государств-членов.

 

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