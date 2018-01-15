14 школьников и педагог пострадали в результате поножовщины с участием состоявшего на психучете подростка в РФ

Алматы. 15 января. КазТАГ – 14 школьников и педагог пострадали в результате поножовщины с участием состоявшего на психучете подростка в России, сообщает РБК.

«Утром 15 января в пермской школе №127 между 2 школьниками произошла драка с применением холодного оружия, в результате которой пострадали 14 учеников и преподаватель – школьники и педагоги, которые эту драку пытались предотвратить. С места происшествия были госпитализированы учительница и 2 ученика. Остальные пострадавшие получили легкие ранения, их осматривают в детской клинической больнице. Причиной инцидента стал конфликт между 2 несовершеннолетними, один из которых учится в этой школе, второй – учился в той же школе ранее. По предварительным данным пермского МВД, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). ​Занятия в школе были отменены, другие школы Перми продолжают работу.

«Министерство внутренних дел приняло решение направить в Пермь группу сотрудников главного управления уголовного розыска и главного управления по обеспечению охраны общественного порядка для помощи местным правоохранителям в расследовании происшествия в пермской школе №127. Сотрудники центрального аппарата МВД проверят, каким образом был организован пропускной режим на территории школы, а также изучат, как строилась профилактическая работа с несовершеннолетними. МВД будет вести свое расследование совместно со специалистами министерства образования и науки», — проинформировали в МВД РФ.